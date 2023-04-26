港股好淡爭持 網易挫3% 騰訊回穩

港股低開96點後反彈，恒生指數一度倒升，暫於19,600點關爭持。國企指數偏軟；科技指數靠穩，主板成交300億港元。

科技股回穩，京東集團升2.2%撐市；聯想集團升2%；中芯國際升近1%；美團升0.8%；騰訊升0.4%；小米集團升0.2%。阿里巴巴跌幅收窄至1.5%；網易跌3%，是表現最差藍籌。

金融股個別發展，招商銀行跌1.1%；建設銀行跌0.7%；滙豐控股、中國平安及工商銀行跌0.4%；香港交易所無起跌；友邦保險升0.5%。

其他藍籌股方面，信義光能升5.1%表現最佳。昨日急挫的藥明生物再跌1.3%。萬洲國際首季純利跌55%，股價跌0.4%。

【09:20】港股偏軟 阿里巴巴跌3% 金融股牛皮

港股繼續尋底，恒生指數開市跌96點或0.49%，報19,520點；國企指數低開32點或0.5%，報6,568點；科技指數跌26點或0.7%，報3,797點。

大型科網股拖低大市，阿里巴巴挫近3%；網易跌2.9%；騰訊跌0.8%；小米集團跌0.7%；美團跌0.6%；京東集團無起跌。

金融股窄幅上落，滙豐控股跌0.9%；香港交易所跌0.3%；工商銀行跌0.2%；友邦保險、中國平安及招商銀行無起跌；建設銀行升0.2%。