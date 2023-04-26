通脹及能源成本飆升　英國食物銀行發放量創新高

英國生活成本高昂，愈來愈多人的生活過得更困難。外媒報道，英國最大的食物銀行網絡Trussell Trust表示，截至3月底止一年，該機構發放的緊急食品包數量增加37%，達到300萬份破年度紀錄。

該機構表示，全年超過76萬人首次使用其網絡中的食物銀行，按年增加逾三成。Trussell Trust稱，通脹和能源成本飆升是需求增加的原因，目前有更多家庭需要必需品的支持，但是食品捐贈水平跟不上需求的顯著增長，讓食物銀行承受了很大壓力。

過去5年中，對食物銀行的需求翻一番。數據顯示，期內英國每個地區通過信託網絡分發的食品包數量增加28%，倫敦的分發量最高，涉及超過38.4萬個包裹。

英國國家統計局數據顯示，英國3月消費者價格指數(CPI)按年上漲10.1%，漲幅較2月有所回落，但仍高於市場預期。

除了英國，加拿大求助食物銀行人數飆升。加拿大「每日麵包食物銀行」(Daily Bread Food Bank)在過去新冠疫情期間，服務人數上升一倍至12萬人，不過今年3月更飆至創紀錄的27萬人。