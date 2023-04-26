【高盛推介】港交所周三公布業績　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所於周三(26日)公布今年首季業績，市場料純利介乎30億元至33.58億元，按年升12.4%至25.9%，並關注其管理層的最新營運指引、港股通人民幣計價推進等情況。港交所周三高開後繼續下跌，現報324.4元，跌約0.2%，目前為連續第7日下跌。

此外，中國平安亦於周三公布今年首季業績，股價周三早段繼續下跌，現報51.2元，跌約0.5%，目前為連續第4日下跌。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,070萬元。

平保方面，好倉於周二獲資金轉向流入，有約330萬元。淡倉於上周五錄得約250萬元資金流入後，本周一及周二獲資金轉向沽出。

港交購15487，行使價388.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.8倍，中期。

港交購26844，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。

港交購13536，行使價410.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿10.6倍，低面值。

港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿11.2倍，行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

港交沽12812，行使價325元，2023年7月21日到期，實際槓桿9倍，貼價。

港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

平安購15436，行使價58.05元，2023年6月30日到期，實際槓桿12.8倍，輕微價外、高槓桿。

平安購16031，行使價65.05元，2023年10月9日到期，實際槓桿8.6倍，中期、低街貨。

平安購14358，行使價67.94元，2023年7月26日到期，實際槓桿12.6倍，低面值、低街貨。

平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安沽12345，行使價50元，2024年6月25日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、中長期。

平安熊55235，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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