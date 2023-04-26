中資敗走波爾多酒莊　純粹經營不善咁簡單？

中國投資者早年興起到法國釀酒聖地波爾多投資，至今已買下超過150個酒莊，約佔波爾多酒莊總數的3%，同時將生產的葡萄酒出口至內地，成為一門大生意。然而，十多年過去，隨着全球經濟格局轉變，以及內地收緊政策，內地投資者相繼撤出波爾多酒莊，而且再無同鄉願意接手。

法國媒體引述著名拍賣行佳士得一名員工表示，目前約有50個由中資持有的法國酒莊待售，大約是中資持有酒莊總數的1/3。負責監管法國農地拍賣的一名知情人士補充，並未發現有中國買家對該批酒莊有興趣。據報，近年由中資控制的多個葡萄園似乎正被遺棄，多次傳出酒莊拖欠薪金，建築空無一物，員工都另覓出路。

有知情人士表示，中國投資者早年一時得意忘形，爭相收購波爾多酒莊，作為身份的象徵。然而，當熱潮過後，現在又開始倒賣葡萄園了。背後有地緣政治問題，也受全球經濟轉差影響，最關鍵的仍可能是內地限制對外投資及管理不善有關。

據報，中國國營企業對外交易的限制，使投資者無法制定必要的投資計劃。政府收緊人民對海外投資，阻止貨幣外流，並暫停發放前往法國的簽證。隨着內地政府加強限制資金外流，確保貨幣及儲蓄留在國內，中國人正在改變對全球投資的態度，對外投資已經枯竭，令中、法兩國的葡萄酒貿易自2019年以來一直下跌，中國人正迅速從法國紅酒市場上消失。

除了「缺水」外，經營不善亦要導致中資敗走波爾多的原因之一。法國民主勞工聯盟Gironde地區秘書長Corinne Lantheaume表示，中資酒莊通常會出現同樣的模式，新老闆剛來的時候很友善，然後會開始積極的裁員，將半數的團隊換成中國人，通常最先被裁的就是那些擁有技術的員工，令到葡萄酒質素大降。此外，中資收購具歷史背景的酒莊後，每每將酒莊名稱改為一些具中國特色的名稱，例如「御兔」、「金兔」及「藏羚羊」等，令產品喪失品牌價值。

另一方面，中資涉嫌透過不法資金買入酒莊並進行「洗錢」活動，也令到往後相關的投資蒙上陰影。2018年，波爾多當地有10座酒莊，因涉嫌逃稅洗錢遭法國警方查封。而這些酒莊背後，都屬於同一家中資企業大連海昌集團。當地警方表示，涉案的10座酒莊在營運期間出現違反法國稅務法的行為，包括逃稅洗錢、欺詐、使用偽造文件等。警方早在2014年就開始關注海昌集團，當時中國審計報告指出，有些地方政府及國企挪用公款購買法國酒莊，引起法國警方的注意。