【高盛推介】阿里巴巴逆市下跌 股價連跌7日
2023年04月26日 11:42
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由上周二(18日)起連跌，周三(26日)早段繼續下跌。早段曾低見81.25元，繼周二再創一個月低位後跌幅收窄。現報83.5元，跌約0.7%，目前為連續第7日下跌，累計至今跌近13%。阿里首席執行官張勇指，目前已有20萬企業用戶申請接入阿里版ChatGPT「通義千問」測試。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,450萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於周二獲小量資金轉向流入。
由於股價跌至近期低位，投資者部署時宜重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但不適合現況部署的產品。此外，好倉產品於因近期獲資金持續吸納，已累積一定街貨量，投資者亦需多加注意。目前可考慮選擇貼價及低街貨的產品以控風險。
投資者如看好，認購證方面的中短期貼價選擇可留意高槓桿、高敏感度阿里購(28115)。中年期選擇可留意阿里購(26143)，為時間值損耗較低。低面值選擇可留意阿里購(29321)。牛證方面的遠牛選擇可留意阿里牛(57503)，與現價有10元收回距離。
阿里購28115，行使價85元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.8倍，中短期貼價、高槓桿、高敏感度。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.7倍，中期、時間值損耗較低。
阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.9倍，低面值。
阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率7倍，近10元收回距離遠牛。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.9倍，低面值。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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