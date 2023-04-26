港交所首季純利升27.7%

第一季，標題平均每日成交金額為1,278億元，按年下跌13%。集團的衍生產品市場繼續表現強勁，衍生產品合約成交張數較2022年第一季增加6%。由於利率在2022年及2023年第一季上升，連帶外部組合亦有所反彈，今年第一季投資收益淨額錄得15億元的季度新高。

此外，首季營運支出按年上升11%，升幅主要源於僱員費用增加及鎳市場事件令專業費用增加。

集團行政總裁歐冠昇表示，儘管經濟疲弱影響了全球市場的成交額，集團的衍生產品市場在第一季繼續不斷增長。期內公布了一系列重要的戰略舉措，例如推出全新的特專科技公司上市機制、滬深港通股票標的擴容及優化滬深港通交易日曆的安排，同時迎來了許多新的上市公司及產品。

歐氏稱，未來會繼續專注落實各項戰略工作，積極推動全球對話和互聯互通，並與地區及國際的持份者攜手合作、創造共贏，促進市場的可持續發展。港交所將繼續在人才培育、業務營運和市場發展方面審慎投資，提升作為國際金融中心核心基礎設施的競爭力。