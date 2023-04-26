萊坊：第二季樓價阻力較大　上半年續低位徘徊

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數於3月份按月升約1.4%，繼2月大幅上升後，繼續受惠於通關消息帶來的報復式反彈。

雖然樓價指數第一季由低位反彈近5%，但短期內高息口及新盤貨尾量囤積等因素，對樓價回升速度仍有阻礙，預料第二季面對阻力較大，今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

美國加息步伐已經開始減慢，但預計今年下半年加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

他指出，自通關後，整體成交量已明顯回升，特別是樓價1,000萬港元以下的中小型樓盤，但市場整體購買力仍然不足，預計一、二手成交量按月於5,000宗水平徘徊，樓市仍需要較長時間才能回復2021年時樓市高位的氣氛。

今年市場主題仍以「去庫存」為主，第二季發展商會更積極銷售新盤，預計上半年餘下時間一手市場成交平均每月會增加至1,300至1,500宗水平。受貨尾囤積影響，相信發展商會針對買家現金流方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸客。

隨着入境人數慢慢回升，對住宅租務有支持，相信未來數月住宅租金走勢平穩向上。