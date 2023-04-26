Endowus智安投在港推出網上財管服務

Endowus智安投聯合創辦人兼首席執行官萬振邦(右一)、聯合創辦人暨主席及首席投資總監李眞(左一)

Endowus智安投周三(26日)宣布在港正式推出其線上財富管理服務，為全港首個免銷售佣金、只收取投顧費的網上財富管理及基金平台，並為香港客戶提供優質的基金機構股份類別的投資機會。

2017年成立、總部設於新加坡的智安投集團本月正式進軍香港，作為首個拓展的海外市場，管理層表示相信香港與新加坡會是亞洲主要財富管理中心，期望業務穩定增長，但沒有為此訂立目標。截至去年底，旗下管理資產逾40億美元。

即日起，本地客戶可以透過「智安投Fund Smart」認購單一基金或建立個性化的多基金投資組合。目前該平台提供超過140款精選基金產品，覆蓋現金及貨幣市場、固定收益、股票、多元資產及商品市場等資產類別。據介紹，平台向客戶回贈100%銷售佣金(又稱尾隨佣金或基金銷售佣金)，從而為客戶提供專業獨立和無利益衝突的投資建議。

至於Endowus私人財富(Endowus Private Wealth）客戶並可投資對沖基金、私募股權、私募信貸，以及私人房地產等另類資產。另類投資產品僅供專業投資者投資。