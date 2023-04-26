利嘉閣陳海潮：樓價次季有力再升3%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，首季樓價連月上漲，雖升幅有所放緩，惟未改整體樓價上升勢頭，次季有力再升3%。3月份整體樓價上升1.36%，升幅較預期為少，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價跌幅收窄11.73%。升勢主因是期內有全面通關效應，當局亦下調了首置印花稅稅階，3月更解除口罩令而實現全面復常，加上新盤銷情熾熱，推高整體樓市氣氛，相信統計數據或未完全被反映，不排除差估署下次公布4月指數時會一併略為上調3月份的升幅。

展望4月份，市場各有好淡因素，包括美息有見頂趨勢，而且香港在3月下旬再次不跟隨美國加息，供樓壓力相對穩定，不過3月下旬至4月上旬大量新盤以貼市價甚至低市價開售，對二手市場構成一定壓力，而且4月初市場參與者大多放假外遊，樓市交投明顯轉靜，預期4月份樓價升幅將會進一步收窄至只有約1%，反映整體樓市交投量價轉慢的情況。

預測次季方面，他相信，樓市仍然穩中向好，5月及6月份交投量可望回升，而假設次季平均每月樓價若能維持1%的升幅，次季樓價有機會再升3%，而帶動整個上半年樓價累升約8%。

值得留意的是，在高端人才通行證計劃(「高才通」)審批反應理想下，如成功申請者在次季陸續來港，將推動住屋需求，有機會進一步推高樓價升幅。