道指期貨跌21點 比特幣漲逾1% 油價微升
2023年04月26日 16:17
東網電視更多新聞短片
美匯指數報101.312；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8861；美元兌日圓報133.47；歐元處1.1017；英鎊報1.2449。金價報1,997.4美元。油價微升，布油報80.62美元，紐油處77.21美元。比特幣升1.25%至28,340美元。道指期貨跌21點。
焦點數據：
18:00 法國第一季總求職人數
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:30 美國3月零售庫存
20:30 美國3月耐用品訂單
20:30 美國3月批發庫存
●恒生指數結束3日跌勢，惟受制兩萬關，全日收報19,757點，升139點或0.71%，大市成交978.87億港元。https://bit.ly/3AufBj1
-據報騰訊正加大遊戲資產海外投資，瞄準歐洲。
-南非大股東Prosus再減持約79萬股騰訊。
-阿里雲啟動「通義千問夥伴計劃」，廿萬企業客申請參與測試。
-阿里雲核心產品最高減價50%，冀提升市佔率。
-渣打首季稅前基本溢利升22.7%。
-港交所首季純利升27.7%。
-比亞迪首季內地賣逾44萬輛車，超越福士成最暢銷品牌。
●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,264點，跌不足1點或0.02%，成交額4,804億元人民幣。https://bit.ly/3Neckfa
-中資敗走波爾多酒莊，純粹經營不善咁簡單？
香港經濟：
●差估署：3月私宅售價指數按月升1.3%，首季彈半成。
●積金評級：4月MPF打工仔人均料蝕3,700元。
外地經濟：
●耶倫：美國債務違約恐引發經濟災難。
●女股神及馬斯克反對高息，籲聯儲局正視差勁數據。
●通脹及能源成本飆升，英國食物銀行發放量創新高。
●澳洲首季通脹放緩至7%，仍略高過預期。
●俄國財長：中俄7成貿易以本幣結算，降用美元風險。
企業消息：
●微軟季績勝預期，盤後曾升9%，突破300美元。
●SK海力士首季經營虧損近200億元，合併後最差。
●Google母企首季少賺8.5%，擬斥資5,460億回購。
●美國監管環境欠佳，幣安棄購Voyager。
●汽車製造商Stellantis計劃美國裁員3,500人。
●美國服裝品牌GAP傳再裁員逾500名員工。