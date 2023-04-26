道指期貨跌21點　比特幣漲逾1%　油價微升

2023年04月26日 16:17
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    美匯指數報101.312；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8861；美元兌日圓報133.47；歐元處1.1017；英鎊報1.2449。金價報1,997.4美元。油價微升，布油報80.62美元，紐油處77.21美元。比特幣升1.25%至28,340美元。道指期貨跌21點。
    焦點數據：
    18:00 法國第一季總求職人數
    19:00 美國抵押貸款市場指數
    20:30 美國3月零售庫存
    20:30 美國3月耐用品訂單
    20:30 美國3月批發庫存
    ●恒生指數結束3日跌勢，惟受制兩萬關，全日收報19,757點，升139點或0.71%，大市成交978.87億港元。https://bit.ly/3AufBj1
    -據報騰訊正加大遊戲資產海外投資，瞄準歐洲。
    -南非大股東Prosus再減持約79萬股騰訊。
    -阿里雲啟動「通義千問夥伴計劃」，廿萬企業客申請參與測試。
    -阿里雲核心產品最高減價50%，冀提升市佔率。
    -渣打首季稅前基本溢利升22.7%。
    -港交所首季純利升27.7%。
    -比亞迪首季內地賣逾44萬輛車，超越福士成最暢銷品牌。
    ●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,264點，跌不足1點或0.02%，成交額4,804億元人民幣。https://bit.ly/3Neckfa
    -中資敗走波爾多酒莊，純粹經營不善咁簡單？
    香港經濟：
    ●差估署：3月私宅售價指數按月升1.3%，首季彈半成。
    ●積金評級：4月MPF打工仔人均料蝕3,700元。
    外地經濟：
    ●耶倫：美國債務違約恐引發經濟災難。
    ●女股神及馬斯克反對高息，籲聯儲局正視差勁數據。
    ●通脹及能源成本飆升，英國食物銀行發放量創新高。
    ●澳洲首季通脹放緩至7%，仍略高過預期。
    ●俄國財長：中俄7成貿易以本幣結算，降用美元風險。
    企業消息：
    ●微軟季績勝預期，盤後曾升9%，突破300美元。
    ●SK海力士首季經營虧損近200億元，合併後最差。
    ●Google母企首季少賺8.5%，擬斥資5,460億回購。
    ●美國監管環境欠佳，幣安棄購Voyager。
    ●汽車製造商Stellantis計劃美國裁員3,500人。
    ●美國服裝品牌GAP傳再裁員逾500名員工。