【產經直播】港股期結前乾升 後市難有大突破？
2023年04月26日 16:40
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美國銀行危機再度湧現，拖累隔晚美股受壓，但港股未受拖累，於期結日前夕反覆向上。恒指周三(26日)低開96點，已經是全日低位，其後倒升，最多彈285點，高見19,903點，惟升幅又收窄，最終收市升139點，報19,757點，全日成交較淡靜，僅約979億元。港股雖終止三連跌，但在「缺水」的情況下，後市難有大突破？
港交所(00388)公布首季業績，截至3月底止第一季股東應佔溢利約34億港元，按年增近28%，勝於市場預期兼創歷來第2高，而其他收入及資金表現亦齊齊向好，股價績後升逾1%。另外，渣打(02888)亦派發成績表，首季稅前基本溢利按年升近2成3至約17億元，績後股價偏軟，呢兩份成績表點解讀？
大型科網股普遍向上，科指終止六連跌，但阿里巴巴(09988)卻逆市下跌約1%。據報阿里旗下阿里雲宣布減價，將核心產品降價約15%至50%，為該企有史以來最大的減價行動。同時據報美國多位共和黨參議員以國安為由，要求美國政府制裁中國雲端平台，當中包括阿里雲。一連串消息對阿里股價有幾大影響？
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