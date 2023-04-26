【產經直播】港股期結前乾升　後市難有大突破？

美國銀行危機再度湧現，拖累隔晚美股受壓，但港股未受拖累，於期結日前夕反覆向上。恒指周三(26日)低開96點，已經是全日低位，其後倒升，最多彈285點，高見19,903點，惟升幅又收窄，最終收市升139點，報19,757點，全日成交較淡靜，僅約979億元。港股雖終止三連跌，但在「缺水」的情況下，後市難有大突破？

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