太古城三房獲4組客搶購　1080萬拍出低市價3成

樓價回升，較市價有明顯折讓的無契樓，近日成為買家入市目標。黃開基拍賣行周三(26日)拍賣售出兩個單位，其中鰂魚涌太古城雅蓮閣低層E室，由法院頒令推出拍賣，單位不提供樓契，實用面積約922方呎，三房間隔，開價970萬元，吸引4組買家出價競逐，最終搶高110萬元或約11.3%，以1,080萬元成交，呎價約11,714元。

據滙豐銀行網上數據，上述單位初步估價1,609萬元，售價大幅低估價約529萬元，差幅超過三成。拍賣行發言人指出，新買家為用家，單位沒有樓契未能承做按揭，是次以一筆過付款形式購入單位。

同場亦售出一幅西貢蠔涌農地，土地面積約495方呎，開價28萬元推拍，獲3組客承價，終以46萬元售出，較開價大幅高約64.3%。

此外，忠誠拍賣今日也舉行拍賣會，場內售出3項物業，包括兩個銀主住宅單位，屯門豐景園1座中層3室，實用面積約395方呎，拍賣開價328萬元，吸引3組買家競投，搶高40萬元，成交價368萬元，呎價約9,316元。

另一個銀主單位為旺角有成大樓高層D室，實用面積約386方呎，以開價315萬元成交，呎價約8,161元。

場內售出的餘下一項物業為法院令無契工業單位，觀塘永興工業大廈(後座)高層C4室，實用面積約1,115方呎，以313.6萬元推拍，獲6組買家出價，終以455萬元售出，高開價約141.4萬元或約45.1%，呎價約4,081元。