投資者呻股東會「撞時間」難出席　港交所坦言幫唔到手？

她指出，香港是國際金融中心，有許多海外註冊的公司，其公司章程也有相應保障投資者的條例，同時重申港交所歡迎國際的公司來港上市。

該名小股東又反映，不少企業的股東會「撞時間」，期望港交所能限制每個時段舉行股東會的場次。史美倫坦言，「港交所真的無辦法幫到你」，由於決定股東會何時舉行，屬上市公司的商業決定，但認為股東親身參與股東會的「精神可嘉」。

會議上另有小股東期望港交所能在環境、社會及管治(ESG)上多下工夫，例如要求上市公司不再寄發年報予股東，以減省用紙。

值得留意的是，港交所早年已修訂《主板規則》第2.07A條和《GEM上市規則》》第16.04A條，容許公司在其股東同意或被視作同意的情況下，利用網站以電子形式與股東通訊。換言之，股東是可以要求不收取紙本年報。