香港寬頻：大灣區市場生意有望翻一番　無賣盤計劃

被問到商業及住宅客戶期內增長欠奉，上半年企業寬頻用戶按年跌1%，住宅則升3%。香港寬頻持股管理人楊主光指，主因商業登記公司數目由2019年至今跌了17%，同時多了人移民影響住宅市場所致；不過，他指雖然用家數字少了，但最重要看服務收費生意額，其中商業市場在過去半年已經升了2%，至於下半年住宅應該會「好番很多」，原因是公司在過往兩至三個月帶頭將價格提高。

他又提及，公司現時「無咩挑戰」，唯一挑戰是「人手不足、生意接唔切」；至於打算增聘多少人手，他則指公司未來多月尚有逾10%的「請人預算」未用盡，涵蓋My Product、My Service以至大灣區市場，且看好大灣區市場未來生意將翻一番。

至於市傳I Squared以至中資電訊商等有意收購香港寬頻，楊主光直言，「無賣盤計劃」，又反叫席上記者「可以問番佢哋（傳有意收購的企業）」。

他又提及，公司是市場最認真做環境、社會和治理（ESG）的公司，並訂下在2024年節省用電量14%的目標，且同一眾管理層當中的10%薪酬掛鈎，正等特董事局批准；被問到若然賣盤公司上述所政策有何去向，楊就指「到時約定你睇吓到唔到數」。