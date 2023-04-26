中國美國商會調查：87%在華美企對中美關係感悲觀

外媒報道，調查顯示，隨着地緣政治緊張局勢升級，在華美國公司對中美之間的關係愈來愈悲觀，儘管他們對中國的經濟復甦持更樂觀的看法。

中國美國商會周三(26日)公布的調查顯示，在上周進行的一項調查，約87%的在華美企表示，他們至少對中美關係略感悲觀。這比商會之前的民意調查高出14個百分點。

中國美國商會政策委員會主席Lester Ross表示，中美兩國的雙邊關係已經嚴重惡化，目前很難看出幾時會開始改善，這當然會影響企業跨境營運的能力。

數據凸顯在中國營運的美國公司所面對的阻力。除4月份調查外，該商會周三並發布2023年白皮書報告，將雙邊關係惡化列為今年的「主要挑戰」。報告指，隨着經濟和貿易問題與國家安全和其他執法問題緊密交織在一起，不斷惡化的關係已將美國商界置於十字路口。該商會呼籲中美兩國優先考慮進行「高層級會面」以解決此類問題。

此外，儘管最近市場關注蘋果公司(Apple Inc.)等公司將更多主要產品的生產轉移至其他國家，但調查發現，73%的受訪公司並未將其供應鏈轉移到中國以外。同時，27%的受訪者表示，他們的公司正重新優先考慮其他國家或地區，比上次調查高出21個百分點。