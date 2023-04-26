深圳蓮塘口岸豪宅來港推售　首批30伙入場費647萬人幣

中港恢復通關後，內地經濟及房地產市場復甦，東海集團發展的深圳蓮塘口岸東海富滙豪庭豪宅項目部署來港推售，首批30個單位入場費647萬元人民幣(下同)起，呎價約6,351元起。

東海集團副董事長兼董事總經理李治民表示，是次來港推售的單位以三房為主，附送裝修及車位。樓盤已屆現樓，位於深圳市區，連接蓮塘(香園圍)口岸，適合香港人投資及自用，作為通關後首個來港推售的深圳項目，預期市場反應正面。

東海俊兆實業(深圳)首席營銷顧問賴國強指出，項目鄰近地鐵蓮塘站，不需一小時就能通往大灣區各大城市核心地段。現時深圳蓮塘區二手平均呎價介乎6,000至9,000元水平，項目開價對市場有一定吸引力，預期銷情理想將再加推單位。

資料顯示，東海富滙豪庭位於深圳市羅湖區蓮塘街道畔山路99號，佔地超過21萬方呎，地積比率7.9倍，總建築面積超過258萬方呎，是近年蓮塘區內罕有的大型豪宅項目，可售單位總數約700伙，單位建築面積762至2,540方呎不等，間隔以兩房至四房為主，另設有複式單位，景觀主要為開揚山景及城市景。