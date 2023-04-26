盈翠半島三房售1250萬　5年僅升值40萬

樓價回升，部分單位帳面已返回數年前市旺時水平，惟計及使費仍要損手，青衣盈翠半島套三房單位，以1,250萬元沽出，雖屬近期理想價，但較約5年前購入買僅升值約40萬元，屬明賺實蝕個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌南豐新邨4月暫錄約5宗買賣，平均實用呎價約13,738元，屋苑7座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價688萬元，議價後以660萬元易手，呎價約16,880元，新買家屬於用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園7座中層B室，實用面積約1,012方呎，套三房設計，終以約1,488萬元成交，呎價約14,704元，原業主放盤兩個月，開價1,600萬元，最終減價112萬元成交，減幅約7%。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角盈暉臺1座中層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望內園景，最新以683萬元成交，呎價約15,558元，新買家為外區客，屋苑現時有約25個單位放盤。

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新界區

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳居屋英明苑A座明遠閣高層9室，實用面積約644方呎，三房間隔，有裝修，已補價自由市場以660萬元易手，呎價約10,248元，原業主2017年連地價以約619萬元購入，持貨約6年帳面獲利約41萬元，期內升值約6.6%。

●中原柯勇指，將軍澳4月暫錄約167宗二手買賣，按月跌約28%，日出康城MALIBU第1B座高層B室，實用面積約554方呎，兩房間隔，另設儲物房，最新以980萬元易手，呎價約17,690元，原業主於2018年4月以939萬元購入，約5年帳面獲利41萬元。

●美聯林健偉稱，將軍澳居屋欣明苑E座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價520萬元放售，新近減價12萬元，獲同區上車客以508萬元承接，呎價約12,668元，屋苑4月暫錄兩宗買賣，現時有約30個放盤，入場費520萬元起。

●利嘉閣歐柏倫表示，西貢逸瓏園5座地下連花園特色戶，實用面積約691方呎，連366方呎花園，兩房間隔，屬銀主放盤，議價後以約930萬元成交，呎價約13,459元，原業主於2016年以約935.9萬元一手向發展商購入上址。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山嵐岸6座中層A室，實用面積約749方呎，三房間隔，望海景，單位放盤3個月，叫價1,100萬元，減幅約5.5%，獲買家以1,040萬元承接，呎價約13,885元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑C座高層9室，實用面積約642方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場原先叫價550萬元，放盤兩個月，以546萬元沽出，呎價約8,505元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋福安花園1座中層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，望山景，已補價自由市場叫價649萬元，放盤1個月，減價21萬元，以628萬元成交，減幅約3.2%，呎價約10,608元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區4月暫錄約82宗二手買賣，按月回落約11%，迎海4月暫錄約8宗，迎海．星灣御23座低層E室易手，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約780萬元，議價後售765萬元，呎價約15,423元，持貨約4年帳面獲利22萬元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區4月暫錄約75宗二手買賣，按月跌約35%，大圍居屋美松苑E座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，月中開價約538萬元，議價後以已補價自由市場價533萬元易手，呎價約13,292元，新買家為用家。

●中原李嘉龍指，大埔天鑽4月暫錄約6宗二手買賣，屋苑8座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，去年8月放盤時開價約800萬元，日前減至760萬元，議價後最終以748萬元沽出，呎價約14,695元，原業主持貨約4年，帳面獲利約65萬元。

●中原王勤學稱，元朗廣場低層A室，實用面積約622方呎，套三房間隔，叫價698萬元，最終減至678萬元沽出，呎價約10,900元，創同類型單位三年新低價，原業主於2012年12月以468萬元購入單位，持貨逾10年帳面依然獲利210萬元。

●中原蔡偉明表示，青衣盈翠半島4月錄約9宗買賣，雖然成交量比起上月15宗減少，但做價企穩，亦不乏高價成交。屋苑12座高層D室，實用面積約653方呎，三房連套房間隔，享煙花海景，開價1,420萬元，三度調低價錢後，以1,250萬元沽出，呎價約19,142元，較今年初同類單位做價升約150萬元或約14%，屬近期理想價。原業主於2018年初以1,210萬元購入單位，持貨5年帳面獲利40萬元，升值約3%，扣除使費蝕讓離場。

●利嘉閣曾定杰表示，青衣灝景灣9座低層A室，實用面積約778方呎，套三房連工人房間隔，全屋有裝修，原先叫價約1,398萬元放售，及後隨市況下調價格，並吸引到買家洽購，雙方議價後累減約24.2萬元，以1,373.8萬元易手，呎價約17,658元。

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