美股早段靠穩　微軟漲逾6%

美股3大指數周三早段靠穩，道指升42點，報33,573點；標指升8點，報4,079點；以科技股為主的納指升96點，報11,895點。港股夜期報19,839點，升84點，高水82點。

企業消息方面，微軟公布截至3月底止財季業績，期內收入按年升7%至528.57億美元，勝預期；淨利潤亦增長9.39%至182.99億美元。受惠於人工智能(AI)趨勢，其企業雲平台Azure季度收入亦增長27%。微軟股價早段曾升6.31%。

英國競爭與市場管理局就微軟收購動視暴雪的交易作出裁決，反對這宗併購交易。該機構裁定，微軟在自己的生態系統Xbox Game Pass上提供動視暴雪的遊戲「對某些客戶可能有益，惟無法抵銷這次合併對競爭造成的損害。尤其是考慮到微軟在合併後，有可能提高Game Pass訂閱費用，因為新增了動視暴雪得高價值遊戲。」動視暴雪股價曾挫9.53%。

第一共和銀行周二下跌超49%，因其首季度錄得逾700億美元的存款淨流出，市場憂慮其會成為下一家倒閉的銀行。該行股價周三早段續跌15.68%。

Visa公布季度業績，上季多賺17%至43億美元。期內收入升11%至79.9億美元，高於預期的77.9億美元，經調整每股收益2.09美元，高於市場預期的1.99美元。Visa股價升0.39%。