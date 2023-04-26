新盤密密推售 大埔一手樓已超購52倍
2023年04月26日 21:52
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全新盤即將登場，黃竹坑站港島南岸第4期項目將於周四(27日)公布命名。正值收票階段的大埔白石角項目，首輪銷售將於周四下午1時截票，目前已錄超額約52倍。
●大埔白石角University Hill收票量直逼8,000張
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，收票數字節節上升。新地代理總經理胡致遠於周三(26日)表示，估計項目入票量有機會於今日衝破8,000張。按首輪價單發售單位計，或錄超額逾52倍。他續指，現時入票準買家按地區分布，有七成來自新界區，而九龍區及港島區分別佔兩成及一成。初步統計，大部分為用家，主要屬分支家庭客。
●啟德天瀧短期內上載招標文件
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(26日)公布將於短期內上載招標文件。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目主要會提供建築期及即供付款方法，亦會提供第二按揭。該盤接獲不少內地客查詢，客源部分來自大灣區。
●黃竹坑站港島南岸第4期將公布命名
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4期項目，將於周四(27日)舉行記者會公布命名。資料顯示，該項目分兩期發展，分別提供432伙及368伙，均已於去年底獲批預售。
●屯門青山公路飛揚第2期累沽681伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周三(26日)連沽兩伙，共涉1,171.9萬元。包括3座6樓B室兩房戶，實用面前462方呎，成交價594.6萬元，呎價約12,870元。另一伙為5座3樓B室，屬實用面積462方呎的兩房戶，以577.3萬元沽出，呎價約12,496元。據悉，飛揚系列兩期提供800伙，迄今累售681伙，套現約34億元。
●何文田芳菲兩房1,154萬元沽
協成行旗下何文田芳菲錄得月內第3宗成交，周三(26日)售出8樓A室，為實用面積481方呎的兩房單位，成交價1,154.5萬元，呎價約24,002元。
●啟德THE HENLEY II三房售3,188.8萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，周三(26日)透過招標售出1座31樓A室，實用面積888方呎，三房間隔，成交價3,188.8萬元，呎價約35,910元。
●將軍澳海茵莊園開放式戶售464萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，最新錄得1座30樓B3室開放式戶的成交，單位實用面積203方呎，以464.9萬元成交，呎價約22,901元。
●青衣薈藍連平台戶終止交易
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍，位於2樓A17室特色戶，實用面積235方呎，一房間隔連171方呎平台，原本於去年11月先後簽訂臨時買賣及正式買賣合約以694.2萬元沽出，當時呎價約29,540元，但交易最新顯示已經終止。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III錄444宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得444宗終止買賣個案，佔成交量845宗逾52%，而涉及總成交金額逾66.9億港元。最新個案為1A座32樓E室，為實用面積473方呎的兩房單位，原本於2021年6月以986萬元成交，當時呎價約20,846元，惟交易於周三(26日)已終止。