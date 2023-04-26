新盤密密推售　大埔一手樓已超購52倍

全新盤即將登場，黃竹坑站港島南岸第4期項目將於周四(27日)公布命名。正值收票階段的大埔白石角項目，首輪銷售將於周四下午1時截票，目前已錄超額約52倍。

●大埔白石角University Hill收票量直逼8,000張

●啟德天瀧短期內上載招標文件

●黃竹坑站港島南岸第4期將公布命名

●屯門青山公路飛揚第2期累沽681伙

●何文田芳菲兩房1,154萬元沽

協成行旗下何文田芳菲錄得月內第3宗成交，周三(26日)售出8樓A室，為實用面積481方呎的兩房單位，成交價1,154.5萬元，呎價約24,002元。

●啟德THE HENLEY II三房售3,188.8萬元

●將軍澳海茵莊園開放式戶售464萬元

●青衣薈藍連平台戶終止交易

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III錄444宗終止交易