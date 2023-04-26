中俄貿易本幣結算佔比倍升至7成　傳奇大鱷倡做淡美元

專家名人押注去美元大勢已成，曾擔任金融大鱷索羅斯的軍師、名列福布斯富豪榜的殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒早年已警告，美國聯儲局的寬鬆貨幣政策及國會支出的狂潮，將威脅到美元作為全球儲備貨幣的地位，結果似乎快將一語成讖。他周三(26日)更揚言會做淡美元，更視之為唯一高度確定的交易。

索羅斯在1992年狙擊英鎊成功而聞名國際，當時德魯肯米勒亦因協助策動擊潰英倫銀行而一戰成名，連見盡風浪的他亦不諱言，現時全球經濟環境的不確定性，在他45年的職業生涯中見過最嚴峻，股票等主要資產未來10年恐升極有限。

不過，他認為，目前仍有安心的投資方案，就是沽美元，不但因為巴西總統盧拉質疑為甚麼外貿要用美元，還因為覺得聯儲局面對經濟下行就會減息。再者，由於貨幣趨勢往往持續最多3年，故對於已維持多年強勢的美元，他有信心轉勢已不遠。

無獨有偶，以去中心化作招來的加密貨幣近期當道，「一哥」比特幣每枚昨日衝上3萬美元大關。加密貨幣平台CoinDesk顯示，比特幣昨曾高見每枚30,008美元，幾乎升近一成，創逾10個月新高。

作風一向敢言的美國富豪馬斯克再就去美元化表示關注。他在社交平台轉發一則美國經濟專家解讀全球去美元化進程加快的影片，並留言指出，如果將一種貨幣「武器化」的次數足夠多，其他國家就會停止使用。

美國去年聯同歐洲向俄羅斯實施金融制裁，將俄國的國際儲備凍結，變相將美元「武器化」，已人盡街知。俄羅斯財長西盧安諾夫對外媒稱，目前俄國與中國有超過70%的貿易以各自的本幣結算，比例較一、兩年前只有30%大幅上升。