鄧建初：股票波動大　贏錢重點在上落車時機

自從取消最低佣金制，短炒成本大減，數格已有利可圖，助長了部分短線投機。國際政治形勢急劇變化、熱錢流竄、高風險衍生工具複雜化帶來的金融危機、以及虛擬貨幣市場的崛起等等，在在都影響了股票市場。現時每日不難找到波動巨大的股份，即使大價成分股亦如是，部分短期波幅已可堪比過往一年的價格變動。除非能夠在極低價位買入股票，揸中線仍有可為，長揸股票能贏大錢已屬鳳毛麟角。

時移世易，物換星移，隨着北水積極參與，聯群結黨式推動，擅用高低槓加浴缸理論炒法，密食當爆棚，顛覆了過去港股運行的模式。與港式強弱勢風派睇市不同，他們以數學計算值博率應對，在市場搵食。情況一如投注賽馬，同樣運用值博率原理方式落纜，臨入閘前禾雀亂飛的瘋狂落注，結果大部分馬匹變成綠格或啡格，跑出來的派彩大為縮水，難怪連本地馬神也大歎難賭。

融創停牌逾一年後，達成復牌指引，於4月13日恢復買賣。初哥參閱新聞通告，認為短期內應有一炒價值，來回多轉賺取了合共逾50%升幅。其中在學生群組中，利用非經常時期才採用的自家獨創幾何圖形炒股法，上下其手般應可賺逾25%利潤，算是不俗。

事實上，初哥在1997年寫專欄時，已間中利用此套心法應市，表現出色。當然，不是任何股票皆可用此方法，如果買中一隻爆煲股，往下炒，然後低價私有化，甚至被勒令停牌兼除牌的劣品，則會血本無歸。所以揀股功力非常重要，上車落車時機更重要，而控制風險則尤其是重中之重。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)