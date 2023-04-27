鄧聲興：製藥板塊前景佳　藥明康德值得關注

新冠疫情來襲，讓各國了解到擁有製藥、疫苗產能就如掌握國安等級抵禦力。新型病毒需要新藥物，於新藥物研發過程中，CMO公司及CDMO公司至關重要。據公開資料顯示，全球CDMO市場從2016年的353億美元增至2020年的554億美元，複合年增長率為12%，超過同期全球醫藥市場的3%。市場預期，直到2025年全球CDMO市場預計將達到1,066億美元。

上述兩者均向製藥公司提供的藥品生產服務。於藥品開發過程中，CMO公司主要專注根據製藥公司提供的研發工藝代工生產藥品，並不會進行任何藥品開發及優化工作；而CDMO公司除提供生產服務外，亦會根據製藥公司提供的藥品化學結構提供生產工藝開發及優化服務，以及其他各種技術的增值服務，包括但不僅限於方法開發及驗證、穩定性試驗及雜質研究。

兩年後全球CDMO市場達千億美元，可以先從行業的主要驅動因素去理解。推動原因包括：研發投入增加、藥品管線分散化、製藥企業藥品價格壓力增大、生產工藝及監管要求日益複雜，故需要外判CDMO公司代工。以及小型製藥公司及生物科技初創公司的增長，需求增加。

放眼至亞洲其他地區，台灣愈來愈多業者投入CDMO行列。據傳媒報道引述業界指，若果台灣政府持續投資，台灣將有機會成為亞洲CDMO中心。另外，南韓內需市場比台灣大4倍，就此造就韓企躋身全球前十大。

縱然CDMO市場前景無限，惟仍面臨不少挑戰，不論是產能過剩、生產現場安全管理相關的費用及風險、專業人才競爭激烈及勞動力成本增加等。加上，中美博弈導致歐美藥廠減少使用中國CDMO，或者是政治風險的因由，令藥明康德的股價不振。但投資者仍可留意行業發展，畢竟醫藥科技仍急速發展，機會處處。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)