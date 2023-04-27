維達國際首季純利按年大跌88%
2023年04月27日 07:29
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維達國際(03331)公布首季業績，截至2023年3月31日止3個月淨利潤按年減少88.4%至4,000萬港元。淨利潤率下降6.7個百分點至0.8%。期內，集團總收益按固定匯率換算實現15.5%增長，按港元計算為8.8%至49.69億元，其中40.71億元來自紙巾分部，8.98億元來自個人護理分部。
集團首季毛利減少17.1%至12.54億元，毛利率收窄7.9個百分點至25.2%。經營溢利下跌85.4%至6,500萬元，經營溢利率縮窄8.5個百分點至1.3%。
集團指，在2023年第一季度，銷量、價格和產品組合的全面提升，推動集團收益實現強勁增長。集團於去年採取了一系列加價舉措以抵銷原材料價格上升帶來之影響，同時持續推動集團收益增長。儘管與去年同期相比，利潤率受到成本上漲的負面影響，但通過嚴謹的價格管理、持續的產品組合提升和更好的經營效率，經營溢利率與上一個季度相比有所改善。
另集團宣布，公司獲控股股東Essity Aktiebolag (publ)告知，控股股東決定對其若干投資和業務展開策略檢視，其中包括在公司的股權(佔公司已發行股本約51.59%)。公司從Essity獲悉，策略檢視處於初步階段，包括評估不同方案亦可能包括導致投資減少的方案，Essity尚未就此作出任何決定。
無法保證策略檢視可能得出的結論、策略檢視的結果是否會進行任何潛在交易以及潛在交易的結構。