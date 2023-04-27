道指跌228點　油價低收逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.42%，報101.43；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.9358；美元兌日圓處133.44；歐元報1.1044，英鎊報1.247。金價處1,991.45美元。布油報77.8美元，紐油報74.42美元。比特幣逼近3萬美元後表現波動，暫升逾3%企2.92萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報33,301點，跌228點或0.68%；標指收報4,055點，跌15點或0.38%；納指收報11,854點，升55點或0.47%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,697點，跌60點。

●4月恒生指數夜期收報19,734點，跌21點，低水23點，成交8,602張。

●紐約期油收報每桶74.3元，跌2.77美元或3.59%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.69美元，跌3.08美元或3.81%。

●紐約期金收報每安士1,996美元，跌8.5元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,852點，跌38點或0.49%；德國DAX指數收報15,795點，跌76點或0.48%；法國CAC指數收報7,466點，跌64點或0.86%。

●中國平安首季盈利383.5億人幣，執董姚波辭職。

●阿根廷將使用人民幣結算中國進口商品。

●Meta首季營業收入286.45億美元，按年增長3%，稀釋後每股盈利2.2美元，按年跌19%，市場預期跌26%。

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