保良局舉行壬寅及癸卯年交代就職典禮　連繫各界惠澤香港社群

壬寅年陳正欣主席（左二）在麥美娟局長（左一）及何啟明署理局長（右一）見證下，將保良局印信移交予癸卯年陳黎惠蓮主席（右二）。

【特約報道】保良局已於4月25日(周二)舉行壬寅及癸卯年董事會交代就職典禮，回顧壬寅年的善業及祝賀癸卯年陳黎惠蓮主席及新一屆董事會成員就任之喜。

典禮邀得民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS,JP及署理勞工及福利局局長何啟明先生,JP主禮，以及多位政府長官、保良局前賢出席見證。癸卯年董事會成員在麥美娟監誓下宣誓就任，來年以「惠澤社群傳經典，邁步千里心相連」為主題，團結合力，服務社群。何啟明則頒發壬寅年全年籌款成績優異獎，表揚得獎者過去一年的努力。

保良局壬寅年陳正欣主席於典禮致詞時表示，保良局去年迎來多個重要時刻，既是香港回歸祖國的二十五周年，又是保良教育服務開展第七十五周年、全港最大的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」項目亦於今年年初開始接受申請。

疫情期間，保良局亦再度協助特區政府營運彩榮路社署暫託中心，為等待入院長者提供照顧服務，並連續第三年推出「關愛無限．共跨逆境」扶弱計劃，透過義工服務、物資捐助及捐款，支援有需要社群，惠及超過一百二十萬人次。

保良局癸卯年陳黎惠蓮主席感謝前賢的支持以及陳正欣主席帶領保良局砥礪前行，承諾會繼續竭盡全力，延續保良百年善業。未來一年，保良局將會繼續提升及發展多元化服務，包括重點推動青年工作，如透過生涯規劃及創業培訓，培育未來社會人才；又將會成立青年義工隊，推動青年人回饋社會。適逢該局迎來145周年的里程碑，今年亦會舉行一系列包括教育、社會福利、歷史文化、康樂等層面的誌慶活動。

未來一年，保良局將會承傳「保赤安良」的理念，繼續以善心連繫各界，惠澤更多弱勢社群。陳主席呼籲各界友好及廣大市民繼續捐款支持，讓保良局靈活應變，回應社會需要。