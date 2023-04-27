第一太平附屬擬收購少數公眾股東持股

MPHI之配額為最多10.8億股MPIC普通股，佔MPIC流通普通股約3.8%。因此，MPHI應付代價的最高總額將為50億披索(約7.015億港元)，將以集團的內部財務資源撥付。

於MPIC成功退市後，MPIC計劃繼續其目前進行之業務，包括擁有及管理其投資組合，以及投資菲律賓及東南亞其他地區之其他經濟領域。

成功完成建議交易將使集團能夠消除附屬公司控股公司之上市地位，此舉亦將簡化公司及MPIC遵從上市及披露之要求。

收購要約須待獲得足夠接納，以令MPIC能夠於完成收購要約後自菲律賓證券交易所自願退市，方可作實。MPHI參與收購要約須待獨立股東批准建議交易後方可作實。