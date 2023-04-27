美商務部長：中資雲服務商恐對美安全構成威脅

外媒報道，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)周三(26日)表示，中資雲服務商如華為雲(Huawei Cloud)、阿里雲(Alibaba Cloud)等，可能對美國安全構成威脅，並誓言將審視將這類中企加至出口管制清單的請求。

由9名共和黨參議員組成的小組周二(25日)呼籲拜登政府，對華為科技的雲端部門、阿里雲和其他中資雲服務商實施制裁，他們希望雷蒙多將這些公司加入出口管制實體清單中。

雷蒙多在參議院聽證會上表示，中資雲服務商可能構成威脅，並稱在自己任期內，已將200多家中企列入實體清單，正積極及不斷調查其他威脅，如果美國認為企業需要列入清單，將毫不猶豫。

雷蒙多又指，目前出口管制清單上，約1/4的中企是在自己任內增加，並表示將繼續行動。她補充指，商務部需要更多資源去審視出口管制問題，又指威脅真實存在。

以哈格蒂(Bill Hagerty)為首的參議員在信中表示，中國雲端運算公司愈來愈多與外國實體打交道，甚至是受制裁的外國實體，直接挑戰美國、美國盟友和合作夥伴的國家安全和經濟安全利益。哈格蒂在聽證會上呼籲雷蒙多，考慮將這些公司加入制裁，原因是有非常重大的風險。雷蒙多表示在很大程度上同意看法，並將會仔細研究。

華為及阿里巴巴並沒有作出回應。