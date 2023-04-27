鱷王達利奧︰中美處戰爭邊緣　局勢恐隨美國大選惡化

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)表示，中美兩國正處於「戰爭邊緣」，情況更將隨着美國明年步入總統大選而惡化。

對於中美處於戰爭邊緣，他意思是兩國似乎即將爆發一場制裁戰或軍事戰，雖然雙方都不希望發生，不過許多人認為可能會出現。

他的理由有3點，包括雙方都「非常接近對方的紅線」，同時使用邊緣政策迫使對方「冒着越過對方紅線的風險」，政治在未來18個月可能會導致更激進的邊緣政策。他指，雙方非常接近越過紅線，如果越過紅線，將不可挽回地將兩國推向某種類型的戰爭邊緣，戰爭會損害兩國，對世界秩序造成破壞。

他指，雖然戰爭並非無可避免，但許多紅線將被推向邊緣，包括台灣問題、中俄關係及晶片問題。他又指，每個都有風險，加在一起就構成很高風險。

此外，達利奧認為，由於中美兩國關係欠佳，進行談判只會令情況變得更差。至於雙方「傾唔埋」，他指討論大事變成互相指摘，反而令關係惡化，而不是幫助他們，所以進行討論只會更差。

他強調，處於邊緣並不是指一定會越過邊緣，又指中美雙方都非常清楚地表明，知道經濟脫鈎或軍事對抗將是災難性，但他們正在試探彼此的底線。