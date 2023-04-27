郭家耀：港股觀望氣氛濃厚 騰訊現價具吸引力
2023年04月27日 10:30
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場重燃對美國銀行業憂慮，而下周聯儲局議息結果亦惹關注，外圍走勢仍未明朗。至於港股近期表現反覆，恒指繼續考驗250天牛熊分界線約19,700點水平，且成交淡靜，反映投資者取態審慎。另外，市場亦觀望科技股遭減持消息，以及內地政策走向，短期觀望氣氛濃厚，恒指料主要在19,300至20,500點上落，暫未有突破動力。
按固定滙率計算，友邦保險(01299)首季新業務價值按年增長28%。郭認為此反映公司受惠中港通關效應，以及內地疫後經濟重啟，相信第二季盈利在低基數下應可保持強勁增長，料市場對其業績表現持正面看法。
聯交所資料顯示，騰訊控股(00700)大股東Naspers周二(25日)在市場上出售78.96萬股騰訊股份，套現2.66億元。不過，郭認為減持行動已在市場預期之內，且規模不算大，料對股價影響輕微。事實上，騰訊業績料有不俗反彈，應可抵銷遭拋售的壓力，且該股由400港元附近輾轉回落，跌至現水平料可吸引長線資金入場，股價有一定支持，待公布首季業績後，應可逐步收復失地。