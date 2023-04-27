郭家耀：港股觀望氣氛濃厚　騰訊現價具吸引力

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場重燃對美國銀行業憂慮，而下周聯儲局議息結果亦惹關注，外圍走勢仍未明朗。至於港股近期表現反覆，恒指繼續考驗250天牛熊分界線約19,700點水平，且成交淡靜，反映投資者取態審慎。另外，市場亦觀望科技股遭減持消息，以及內地政策走向，短期觀望氣氛濃厚，恒指料主要在19,300至20,500點上落，暫未有突破動力。