【高盛推介】比亞迪公布業績前續升　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份將於周四(27日)公布業績，周三(26日)發力重上230港元水平，升約4.4%，周四早段繼續上升。早上高開約0.5%後升幅擴大，最高見238.4元，突破兩個月高位。現報234.8元，升約0.9%。比亞迪宣布，已向聯交所提交公司H股股票增設人民幣櫃台的申請。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四至本周二共錄得約340萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。淡倉於周三獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約630萬元資金流入。

比迪購29313，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿6.5倍，中期、輕微價外。

比迪購12199，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿9.1倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿5.9倍，500兌1、低面值。

比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

比迪沽13085，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.8倍，行使價190元以上產品最高槓桿。

比迪熊53015，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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