【高盛推介】阿里巴巴再創近期新低 宜重新審視輪證條款
2023年04月27日 11:53
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(27日)早段繼續下跌，早上低開約1.8%後在81至82港元窄幅上落，最低見81.05元，繼周三(26日)再創1個月新低。現報81.1元，跌約2.6%，目前為連續第8日下跌，累計至今跌近15%。阿里旗下阿里雲宣布核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%，並宣布啟動「通義千問夥伴計劃」。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,100萬元。淡倉於本周二錄得約10萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
就阿里股價再跌至低位。投資者在部署時應重新審視產品條款，應考慮投資取態，並從風險角度出發，選擇合適現況部署的條款產品。
投資者如看好阿里，認購證方面的中短期貼價選擇可留意高槓桿、高敏感度阿里購(28115)。並可留意屬昨日最活躍條款的阿里購(15017)。中年期選擇可留意阿里購(26143)，時間值損耗較低。低面值選擇可留意阿里購(29321)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(57503)，遠牛選擇可留意阿里牛(63703)，與現價有約8及11元收回距離。
阿里購28115，行使價85元，2023年6月27日到期，實際槓桿8.4倍，中短期貼價、高槓桿、高敏感度。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.5倍，昨日最活躍條款。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.9倍，中期、時間值損耗較低。
阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.9倍，低面值。
阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，高槓桿近牛。
阿里牛63703，收回價70元，行使價68元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，近11元收回距離遠牛。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.5倍，低面值。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。