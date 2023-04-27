【高盛推介】阿里巴巴再創近期新低　宜重新審視輪證條款

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(27日)早段繼續下跌，早上低開約1.8%後在81至82港元窄幅上落，最低見81.05元，繼周三(26日)再創1個月新低。現報81.1元，跌約2.6%，目前為連續第8日下跌，累計至今跌近15%。阿里旗下阿里雲宣布核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%，並宣布啟動「通義千問夥伴計劃」。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,100萬元。淡倉於本周二錄得約10萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

就阿里股價再跌至低位。投資者在部署時應重新審視產品條款，應考慮投資取態，並從風險角度出發，選擇合適現況部署的條款產品。

阿里購28115，行使價85元，2023年6月27日到期，實際槓桿8.4倍，中短期貼價、高槓桿、高敏感度。

阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.5倍，昨日最活躍條款。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.9倍，中期、時間值損耗較低。

阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.9倍，低面值。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，高槓桿近牛。

阿里牛63703，收回價70元，行使價68元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，近11元收回距離遠牛。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.5倍，低面值。

阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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