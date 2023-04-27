鄧聲興：滙豐重組資源布局　前景看俏

參考上周平安資管發表的立場，原來過去兩年平安資管已向滙控管理層提出多項結構性重組建議，包括推動滙豐亞洲業務在香港上市，以及整合滙豐亞洲的所有業務。筆者早前亦表示支持滙控分拆亞洲業務，根據市場分析報告測算，集團分拆出來的亞洲業務可能會帶來250億至350億美元的估值提升。在分拆或重組亞洲業務之後，由於滙控仍是亞洲為總部的上市銀行的控股股東，故集團其全球業務的協同效應料不會受損。

經過多年的洗禮及證明，集團布局宜向資源差異化發展，透過投放及聚焦資源發展全球經濟焦點(中國及印度)，以釋放更佳價值，而非大量資源被浪費在追逐「世界地方銀行(The World’s Local Bank)」 。長遠來看，近年來滙豐一直受限於地緣政治緊張影響，而分拆或重組結構才能讓滙豐有效地擺脫地緣政治的影響。在這一目標上，滙控現在重組亞洲業務應該不難，滙控管理層首要跟平安等股東及投資者開展正式溝通及討論會議，修正戰略，落實推進工作。

對比其他銀行，滙控去年的主要業績指標大幅落後全球同業。據2022年年報顯示，滙控年度RoTE為9.9%，低於全球同業對標組12.5%的平均值，但其成本收入比高達64.4%，高於全球同業對標組55.2%的平均值。當前，滙控除要持續進行檢討策略之外，強化內部監管亦是追上同業的關鍵。鑑於滙控大部分盈利來自亞洲，管理層亦要考慮及擴大收集核心市場的聲音，將持股量大的股東(如平安持股8%)代表納入董事會。若集團擁有不同質素及強項的董事成員，有助集團過渡不同經濟周期的不同階段，配合集團發展所需作出各種貢獻。市場永遠充滿挑戰及變化，在目前全球經濟及政治不明朗增加之下，持續加強內部監控、廣納意見及敬畏大小股東，是當前必須的企業價值元素，這是滙控的管理層值得考慮，以發揮更大優勢。股價上望阻力位60港元，支持位51元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)