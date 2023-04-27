鄧聲興：滙豐重組資源布局 前景看俏
2023年04月27日 11:58
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滙豐控股(00005)將於5月5日舉行股東周年大會，届時討論及投票表决當中由香港小股東提出的兩項决議案，包括通過分拆、策略性重組及重整亞洲業務等結構性改革來提升公司價值的策略性檢討，以及動議滙控制定及實施一項長期及穩定的股息政策。滙控主要股東之一的中國平安(02318)原則上支持小股東的議案。期待大小股東意見可以通過，可以推動滙控更加善用資源投資，以股東最大權益作為着眼點。
參考上周平安資管發表的立場，原來過去兩年平安資管已向滙控管理層提出多項結構性重組建議，包括推動滙豐亞洲業務在香港上市，以及整合滙豐亞洲的所有業務。筆者早前亦表示支持滙控分拆亞洲業務，根據市場分析報告測算，集團分拆出來的亞洲業務可能會帶來250億至350億美元的估值提升。在分拆或重組亞洲業務之後，由於滙控仍是亞洲為總部的上市銀行的控股股東，故集團其全球業務的協同效應料不會受損。
經過多年的洗禮及證明，集團布局宜向資源差異化發展，透過投放及聚焦資源發展全球經濟焦點(中國及印度)，以釋放更佳價值，而非大量資源被浪費在追逐「世界地方銀行(The World’s Local Bank)」 。長遠來看，近年來滙豐一直受限於地緣政治緊張影響，而分拆或重組結構才能讓滙豐有效地擺脫地緣政治的影響。在這一目標上，滙控現在重組亞洲業務應該不難，滙控管理層首要跟平安等股東及投資者開展正式溝通及討論會議，修正戰略，落實推進工作。
對比其他銀行，滙控去年的主要業績指標大幅落後全球同業。據2022年年報顯示，滙控年度RoTE為9.9%，低於全球同業對標組12.5%的平均值，但其成本收入比高達64.4%，高於全球同業對標組55.2%的平均值。當前，滙控除要持續進行檢討策略之外，強化內部監管亦是追上同業的關鍵。鑑於滙控大部分盈利來自亞洲，管理層亦要考慮及擴大收集核心市場的聲音，將持股量大的股東(如平安持股8%)代表納入董事會。若集團擁有不同質素及強項的董事成員，有助集團過渡不同經濟周期的不同階段，配合集團發展所需作出各種貢獻。市場永遠充滿挑戰及變化，在目前全球經濟及政治不明朗增加之下，持續加強內部監控、廣納意見及敬畏大小股東，是當前必須的企業價值元素，這是滙控的管理層值得考慮，以發揮更大優勢。股價上望阻力位60港元，支持位51元。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)