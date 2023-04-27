報告：大灣區實現「碳中和」　料需投資14萬億

渣打銀行與世界資源研究所聯合發布《粵港澳大灣區深度減排路徑和金融支持轉型路徑》專題報告，預計大灣區需要額外1.84萬億美元(約14.35萬億港元)的投資，以在2060年或更早實現碳中和的目標。

專題報告評估了粵港澳大灣區內建築、道路交通和製造業三個能源消耗關鍵行業的脫碳進展，並從政策和金融角度為這三個行業的脫碳路徑提出建議。

有關報告估算，若中國維持「十三五」時期所訂立降減低炭強度的目標，大灣區可在

2030年實現碳達峰，但至2060年時仍將有3.55億公噸二氧化碳尚待中和。長遠來看，

以上三個主要耗能行業的電氣化，以及潔淨能源的供應，將提供最大的減排潛力。中期來說，製造業和建築領域透過提升能源效益和增加清潔能源的使用，以及道路交通實施結構性轉型，將是脫碳進程的首要因素。

報告建議，大灣區可以發揮其連通內外市場的獨特優勢，釋放金融業在推動區內低碳轉型過程中的巨大潛力，包括建立大灣區專注於脫碳金融的跨區域機構協調機制；促進中國內地、香港和國際之間共通綠色分類目錄、轉型金融分類目錄和信息披露標準的互認；鼓勵大灣區的金融機構和企業設立凈零目標；促進區域碳市場發展；開發關鍵行業的金融解決方案；及開發與轉型相關的金融工具以擴大融資規模。

渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，粵港澳大灣區擁有世界級的城市集群、產業集群以及金融中心，因此具備成為世界級可持續金融中心的獨特優勢。渣打會繼續與各方攜手，共同將大灣區打造成匯聚創新可持續金融工具、對接國際可持續融資標準、調動全球綠色和轉型投資的先行者和示範區，並由此加速推動大灣區製造業、建築業和交通運輸業的低碳轉型，使大灣區在中國實現碳中和的過程中扮演重要的引領角色。

渣打銀行亞太區可持續金融主管黃翠芝表示，「大灣區作為中國金融高水平對外開放的視窗，跨境綠色金融規模逐年遞增。為了實現「30/60雙碳目標」，大灣區需要積極擴大綠色金融的實踐範圍，拓展到諸如轉型金融、可持續發展掛鉤貸款等領域，並進一步發展區域碳市場。

世界資源研究所北京代表處副首席代表房偉權表示，加速區域低碳轉型，最直接高效的策略之一，就是實現區域內的「取長補短」。此次研究識別了大灣區最迫切需要減排的領域及缺口，和大灣區最突出的優勢及特長，相互連接匹配，期待化桎梏為潛力。相信通過積極聯動國內國際多方合作，大灣區能引導更多投資流入，支持轉型，並創造安全、公平的環境，為進一步深化脫碳金融工具運用提供肥沃土壤和創新空間，加速邁向淨零。