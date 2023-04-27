報告：會計界對全球經濟信心上升　惟未完全脫險

ACCA(特許公認會計師公會)和IMA®(管理會計師協會)公布最新2023年第一季《全球經濟狀況調查報告》(GECS)，結果顯示隨着商業環境出現明顯改善的迹象，全球經濟信心正在上升。然而，由於各地央行仍然持續加息以壓抑通脹，加上貨幣緊縮政策對實體經濟有延後影響，以及近期銀行業面對挑戰，現時說已經完全脫離風險，可能是言之尚早。

報告指出，雖然信心指數仍低於去年第一季水平，但受惠於營商環境持續改善，加上成本、融資、準時還款憂慮有所下降，會計界對市場的信心指數連升三季，而兩個反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」均持續下跌，對供應商的擔憂已降至2020年疫情後的新低。

ACCA技能、行業和技術主管Jamie Lyon表示，2023年經濟增長的勢頭超乎預期，隨着企業消化俄烏衝突的影響，信心指數有所增強，中國全面通關的速度亦比預期快，同時歐洲能源價格恢復正常，有助降低整體通脹，並可能令央行停止貨幣緊縮政策，對經濟復甦有正面作用，但宏觀經濟依然存在下行風險。

亞太地區方面，報告提到，中國全面通關後經濟在今年首數月出現反彈，按照現時情況，中國很大機會實現官方5%的國內生產總值(GDP)增長預測。而日本重新開放外國遊客到訪，是區內另一個重要里程碑。