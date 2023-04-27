供需失衡！澳洲住宅租金暴漲4.9%　13年最勁

外媒報道，由於低空置率及不斷增加的移民令住宅供應緊張，澳洲住宅租金在今年首3個月錄得自2010年以來的最大年度升幅。

澳洲統計局周三(26日)公布的數據顯示，全國租金較上年同期上漲4.9%，較2022年第四季上漲近1個百分點。利率上升、勞動力及材料短缺令興建放慢，當地因而缺乏新供應。

外媒指，許多人正在檢查出租物業，有租戶住在有霉菌及有其他問題的單位，因為他們無法在其預算範圍內找到其他居所。

國家住房金融及投資公司本月較早前警告，澳洲在未來5年內將面臨超過10萬個單位短缺。這是在邊境重開和國際學生回國，移民回升之際出現。

外媒在本月一份報告中表示，澳洲首府城市需要住宅建設活動維持在高位，以緩解緊張的租賃市場壓力。由於高按揭貸款成本及開發商信心減弱，導致的建築批准率低，情形可能會持續至2024年。報告稱，由於人口增長和供應限制，空置率接近1%，首府城市的租金將在2023年之前繼續上漲，公寓面對人口增長帶來的最嚴峻壓力，租金增長可能會超過獨立屋。

當地工黨政府試圖透過其房屋未來基金來解決問題，該基金是一項100億澳元的計劃，旨在通過額外資助和貸款來增加供應。目前正在參議院或上議院審議，由於中右翼反對派未能參與，而且少數綠黨反對，因此通過的可能性很小。綠黨領袖Adam Bandt周三在演講中表示，該基金對解決房屋危機無能為力，並呼籲採取激進行動，透過建造更多公共房屋來幫助租戶。