AlipayHK用戶赴星洲熟食中心攤檔 掃一掃可付款

AlipayHK宣布，即日起新加坡全線熟食中心均可使用AlipayHK付款。與此同時，AlipayHK亦於5月推出跨境交通獎賞，在in-app購買跨境車票及用跨境乘車碼搭乘內地交通都有優惠。

AlipayHK宣布透過螞蟻集團旗下Alipay+接入新加坡收款平台SGQR，全面覆蓋世界文化遺產新加坡熟食中心。熟食中心內約11,000個攤檔均可使用AlipayHK掃瞄貼有Alipay+標識的SGQR收款二維碼並輸入金額，即可完成付款。AlipayHK去年10月已透過AlipayHK率先接入新加坡當地多個熱門本土餐飲品牌，Jumbo Seafood、Old Chang Kee、Huggs Coffee、Mr. Bean、TWG及ComfortDelgro Taxi電召的士服務等。

AlipayHK推出跨境交通優惠，透過AlipayHK內的Trip.com或跨境交通小程式購買跨境巴士車票或高鐵票；或搭港鐵往來關口滿40港元，即可獲5港元內地消費禮券。於內地所有城市門店見到「Alipay+」或「支付寶」標識，消費滿指定金額方能使用。