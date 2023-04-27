調查：港公關人才青黃不接　具經驗者大量流失

左起恒生大學傳播學院副院長趙應春；恒生大學傳播學院高級講師陸觀勇；香港公共關係專業人員協會執行委員張一心；香港公共關係專業人員協會執行委員尹美玉

人才流失成為本港重要議題。香港公共關係專業人員協會與香港恒生大學傳播學院一份問卷調查發現，近八成受訪者認為公關行業在後疫症時期所面臨的最大挑戰為招聘及挽留人才。香港公共關係專業人員協會執委張一心表示，這凸顯公關行業「搶人才」及挽留優秀專才的迫切性，並提醒公關從業員必須掌握危機管理及數碼傳播的技能，才能在後疫症時期開拓更多機遇。

香港恒生大學傳播學院認為，政府可以考慮增撥資源在「指定專業／界別課程資助計劃」，讓更多年輕人有機會得到學院專業培訓，解決業界人才不足的問題。

香港公共關係專業人員協會執委尹美玉表示，公關行業人才流失的原因複雜，目前而言最明顯是中層出現斷層，8至10年經驗的人才大幅流失，導致青黃不接。除了挽留人才，吸納新血亦十分重要，未來會加強與學院合作，了解現時業界實際環境和工作情況，培訓新一代公關，並希望他們畢業後可以馬上投身業界，與職場接軌。

據調查結果，新冠疫情三大行業轉變為網上平台迅速發展(80.9%)、危機管理的重要性大幅增加(50.8%)，及持份者的期望及要求日益備受重視(39.8%)。展望未來，有61.6%受訪者認為於大灣區開拓或保持業務發展，在未來12個月內並非首要考慮。

該兩間機構於2023年2月20日至2023年3月24日期間，訪問了362名公關及相關行業的從業員。