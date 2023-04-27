道指期貨升83點　比特幣漲逾2%

美匯指數報101.14；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.9345；美元兌日圓報133.78；歐元處1.1051；英鎊報1.2464。金價報1,999.12美元。油價微升，布油報78.27美元，紐油處74.69美元。比特幣升2.27%至28,934美元。道指期貨升83點。

焦點數據：

17:00 歐元區4月消費者信心指數、4月服務業信心指數、4月經濟信心指數、4月工業信心指數

20:30 美國第一季國內生產總值、第一季GDP價格指數、第一季核心個人消費支出平減指數、第一季個人消費、首次申領失業救濟人數

22:00 美國3月成屋待完成銷售

23:00 美國4月堪薩斯城聯儲銀行製造業指數

●恒生指數全日收報19,840點，升83點或0.42%，主板成交970億港元。中國平安績後有追捧，股價飆9%。

-維達大插12%，瑞典大股東考慮盡沽逾51%持股。

-香港寬頻半年少賺九成，股價曾挫近13%。

-新股專輯：珍酒李渡首掛「潛水」，梅斯健康炒高。

-融創遭上交所批評未及時披露年報，股價續穿底。

-友邦保險首季新業務價值10.46億美元。

中國經濟：

●內地首季規模以上工業企業利潤按年跌21.4%。

●報告：大灣區實現「碳中和」，料需投資14萬億。

●上海加快落實國家戰略 打造國際金融中心「升級版」。

中美角力：

●美商務部長：中資雲服務商恐對美安全構成威脅。

●鱷王達利奧︰中美處戰爭邊緣，局勢恐隨美國大選惡化。

外地經濟：

●新加坡加辣！外國人購買住宅印花稅升至60%。

●澳洲上季出口價格按季升1.6%，高過預期。

●供需失衡！澳洲住宅租金暴漲4.9%，13年最勁。

●報告：會計界對全球經濟信心上升，惟未完全脫險。

●薩默斯：聯儲局下周應加息0.25厘。

●Pimco料美債上限談判短期難解決，經濟放緩恐加劇。

企業消息：

●三星電子首季經營溢利按年大跌95%，14年來最差。

●亞馬遜開始裁減旗下雲服務及人力資源部門員工。

●Stellantis向3.35萬名美國員工提供自願離職方案。

●晶片法加持！博世投資117億元入主加州晶圓廠。