【產經直播】港股期結日牛皮兼成交奀　後市唔樂觀？

隔晚美股個別發展。有消息指，美國政府目前不願意對美國第一共和銀行(FRC)採取干預措施，美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」，銀行危機尚未過去？環球股市未震完？

而港股周四(27日)期結日則缺乏方向，反覆靠穩，恒指輕微低開20點後好淡爭持，收市報19,840點，升83點，大市成交僅970億元；買賣兩閒下，港股繼續十個牛皮九個淡？即將踏入「五窮月」，恐怕走勢更不樂觀？支持位喺邊？

雖然美國原油庫存跌幅較預期大，惟市場憂慮經濟衰退，國際隔晚油價跌逾3%，連跌兩天，為3月中旬以來最大跌幅。今日「三桶油」齊齊受壓，油價走勢會點行？吸納油股係咪時候？

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