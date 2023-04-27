【產經直播】港股期結日牛皮兼成交奀 後市唔樂觀？
2023年04月27日 16:36
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凱基亞洲投資策略部主管溫傑（左）
隔晚美股個別發展。有消息指，美國政府目前不願意對美國第一共和銀行(FRC)採取干預措施，美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」，銀行危機尚未過去？環球股市未震完？
而港股周四(27日)期結日則缺乏方向，反覆靠穩，恒指輕微低開20點後好淡爭持，收市報19,840點，升83點，大市成交僅970億元；買賣兩閒下，港股繼續十個牛皮九個淡？即將踏入「五窮月」，恐怕走勢更不樂觀？支持位喺邊？
科網股普遍向下，ATMJ個別發展。騰訊(00700)大股東Naspers周三(26日)在市場上出售78.96萬股騰訊股份，減持後，Naspers在騰訊的持股比例下降至25.99%，股價短期仍受減持陰霾受壓？不宜撈底？外圍方面，微軟、Meta季績亮麗，帶動其他美股科技股做好，想買科技股，轉吼美股更值博？
友邦(01299)首季新業務價值升28%至10.46億美元，升幅勝預期，股價升1%，業績收唔收貨？值得部署？
雖然美國原油庫存跌幅較預期大，惟市場憂慮經濟衰退，國際隔晚油價跌逾3%，連跌兩天，為3月中旬以來最大跌幅。今日「三桶油」齊齊受壓，油價走勢會點行？吸納油股係咪時候？
招行(03968)首季純利僅升近8%，期內營收更按年降1.5%。大行反應不一，大摩指，招行客戶群和零售分行數量仍在繼續增長，預料經濟繼續逐步復甦的推動下，招行收入及利潤按年增幅將繼續改善，評級「增持」；而大行麥格理就認為，招行基本面趨勢疲弱，重申評級「跑輸大市」。招行股價急挫逾半作成，季績點評價？內銀前景點睇？
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