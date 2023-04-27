銀行業再為貿易融資貸款展期90天

香港金融管理局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」（協調機制）宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天至2023年7月底，與整體計劃同步到期。是次展期只適用於已經參與計劃的現有貿易融資貸款。

儘管環球和本地經濟基本上已經擺脫疫情的影響，但小部分的貿易企業的資金周轉仍然面對一定壓力。有見及此，協調機制決定再將貿易融資貸款還款期延長90天，但為免影響計劃往後的退出安排，協調機制認為適宜將此安排限制於已經參與計劃的現有貿易融資貸款。

在2023年5至7月底期間到期已經參與計劃的現有貿易融資貸款可再獲延長還款期90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按個別客戶的情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

對於一些還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確還款安排的客戶，協調機制鼓勵它們按金管局於2022年10月20日發出的指引，自願選擇開始部分本金還款。就貿易融資貸款而言，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。