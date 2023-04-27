哈薩克石油集團第二次申請上市　保薦人轉為越秀融資

具「一帶一路」概念的哈薩克石油集團(MMPetroleumPlc)周三(26日)向香港聯交所第二度提交上市申請，獨家保薦人由西證國際轉為越秀融資。

據初步招股文件，該公司在哈薩克斯坦濱裏海盆地內阿特勞地區A區及E區內，擁有14個油田勘探及生產碳氫化合物的獨家權利，而其中5個處於全油田開發階段，2個處於試生產階段，而餘下7個處於評估階段。文件引述行業報告，濱裏海盆地的證實儲量約為195億桶，約佔2022年哈薩克證實總儲量的65%。截至2022年12月底，該公司擁有對約5.2億桶總證實儲量的控制權。

該公司去年虧損1,105.4萬美元，較2021年虧損830.3萬美元有所擴大；收入按年增加32.92%至4,359.6萬美元。公司預期，實施3年發展計劃所需的估計初步資本開支約為11.01億美元，擬將部分集資撥付用作開發油田的資本開支，預期7個油田的發展計劃將於2025年在營運資金及資金方面達至自給自足。

除了開發油外，集資所得將用於興建新管道；為油田附近的轉運站及抽油站進行升級工程；以及將用作營運資金及其他一般企業用途。