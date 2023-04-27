報告：港人假期缺乏指數回升　63%感自己假期不足

Expedia最新發布2023年《假期缺乏研究報告》顯示，香港人的假期缺乏指數自疫情以來首次回升。63%受訪香港成年人認為自己沒有足夠的假期，比去年度調查(48%)大幅上升。

報告對16個國家總共14,500多人進行調查，「假期缺乏」水平創十年新高，主要原因是在職人士面對通脹、勞動力短缺和工作繁忙等因素。

儘管整體假期缺乏感回升，報告指出香港人「放假至上」的精神亦大幅回升，受訪者於2022年平均申領假期的日數（24.5日）較2021年（12日）多，是日本以外全球請假日數最多的地區。

調查還顯示65%的受訪港人，每6個月至少進行一次海外旅行；有四分之一的受訪者表示，每個月都會以不同形式度假。

此外，受訪香港人當中，較多比重在2022年計劃長途的外遊旅程，有近1/4受訪者指他們計劃了長假旅程，而20%受訪者表示他們計劃在一次旅程拜訪多個旅遊目的地。21%受訪港人表示在服務升級方面花費更多，例如選擇更大的房間或乘坐商務艙，比例是是全球平均水平(9%)的一倍多。

調查又指，93%受訪港人在2023年計劃請假的日數與2022年相若甚至更多。80%的受訪者表示他們已經預訂2023年的旅程，領先全球水平。

香港人極度重視假期為生活整體幸福感的一部分。約92%的受訪者認為假期比奢華生活如美饡佳餚或名設計師服裝，更能提升他們的整體幸福感，87%的受訪者亦認為假期比奢侈品更重要。事實上，九成受訪者指他們「理應」放假，並認為這是基本權利(92%)，或認為定假期對整體健康生活是相當重要(93%)。32%受訪者期待在旅程找到滿足感和聯繫感；另外有三成人則希望將自己從日常責任中「解放」出來，亦有28%受訪者希望與他們關心的人保持聯繫。

雖然有近一半(47%)受訪者表示生活受到通脹等經濟問題所影響，但只有不足5%的受訪者指因經濟原因而減少休假天數。然而，32%人表示會如常外遊，61%表示次數甚至更多。

Expedia Brands全球企業傳訊及亞洲公關總監Lavinia Rajaram稱，疫情後的香港人明顯比以往任何時候都更期待假期。他們花更長的時間，去更遠的目的地旅行，亦願意消費更多以享受升級旅行服務。當被問及2023年的旅遊態度時，1/5受訪者的答案是不惜一切都要去旅行。