金管局明日與銀行界和虛擬資產機構就「開戶難」交流

面對殷切的開戶需求，伴隨而來有關銀行「開戶難」的意見亦有所增加。香港金融管理局副總裁阮國恒發文指，近月局方積極與銀行討論，亦表明沒有任何法律或監管要求禁止在香港經營的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務，並提醒銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查，避免不必要的程序，亦不應「一刀切」拒絕開戶申請。

「風險為本」是指要將風險區分，採取與之相稱措施，而非以「一刀切」或「迴避風險」處理。銀行須在有效落實反洗錢措施的同時「公平待客」，以具透明度、合理和高效的程序，讓企業獲得基本銀行服務。幾年前金管局鼓勵銀行推出「簡易帳戶」服務，便是應用「風險為本」原則的好例子，自2019年推出以來共開立約1.3萬個戶口，平均每年開立約3,000多個。

為應對開戶需求及理順流程，金管局今日稍後會向銀行發出通函，進一步釐清業界對客戶盡職審查方面的一些疑問，並分享一些處理過的個案和良好做法供業界參考。另外，金管局明天會聯同證券及期貨事務監察委員會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛擬資產相關機構共同為「開戶難」作直接交流，並分享有用資訊。

香港政府近期積極開拓中東和東南亞地區等新市場，要吸納新市場企業，必須提供良好的金融配套如便利企業開立銀行戶口。阮國恒提到，香港過往較少接觸這些市場，銀行前線員工在處理來自這些地區的企業開戶申請可能感覺較為陌生，不太熟悉該如何審視這些企業的相關資料，以致開戶和客戶盡職審查工作變得複雜，甚至有前綫員工為避免麻煩而試圖勸退客戶。局方期望銀行會繼續加強員工在開戶申請方面的培訓，也會在有需要時調撥更多資源設立專職團隊或熱線，幫助企業理順開戶程序，從而捕捉新商機。