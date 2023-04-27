香港會計師公會制訂《策略計劃2023》助業界發展

隨疫情日漸消退，香港經濟復甦可期，會計界與香港同樣開展新篇章。代表會計業界的香港會計師公會於去年順利移交監管職能後，今年聚焦全力支援會計專業發展，並制訂《策略計劃2023》。

數碼化、氣候變化與可持續發展，及持續變化的監管環境等大趨勢，為各行各業帶來影響。公會針對以上趨勢制訂《策略計劃2023》，其中，《策略計劃2023》以「會員價值的傳達」、「會計專業的未來發展」和「公會可持續及多元發展」為三大發展主題，並設有七個策略焦點，以確保公會能協助其會員，持續為香港蓬勃發展作出貢獻。

近年會計師涉獵的工作範疇愈見廣泛，當中包括環境、社會和管治(ESG)的匯報工作。去年公會已獲財經事務及庫務局確認，現行的《專業會計師條例》為公會提供在香港發布可持續發展準則的法律基礎。因此，公會已經訂立制訂可持續發展準則的路線圖，將引用國際永續準則理事會(ISSB)的標準作為香港可持續發展披露的框架，並會與政府及金融監管機構等緊密合作，以逐漸建立出一套適合香港營商環境的可持續發展準則。

與此同時，公會將繼續透過舉辦講座、持續專業發展(CPD)、工作坊等，提升會員在ESG方面的知識，配合會員的事業發展需要，及應付對相關人才的需求。

另一方面，隨着中港兩地全面開關，大灣區內各個城市的經濟合作將愈見緊密，香港的會計師亦有望在區內開拓事業。有見及此，公會與大灣區內地各城市政府部門保持恒常溝通，爭取一系列政策「先行先試」，協助香港會計師在區內執業。此外，公會亦聯同大灣區內不同城市及註冊會計師專業組織策劃實地考察活動，幫助會員深入了解當地實況。

隨着會計界進一步改革完成，公會未來將專注負責培訓和發展本港的會計專業。最新制訂的《策略計劃2023》臚列公會以至會計業界的各種發展趨勢及挑戰，並訂下相應具體措施，務求協助會員及業界，持續提升會計業發展，維繫香港國際金融中心地位。

香港會計師公會