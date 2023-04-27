4月道富投資者信心指數升至83.5點

道富環球市場公布2023年4月份《道富投資者信心指數》，由3月份經修訂後的81.3點上升2.2點至83.5點。不同地區投資者信心指數表現分化，北美地區投資者信心指數小幅上升1.6點至75.5點，歐洲地區投資者信心指數下降6.4點至111.2點。亞洲地區投資者信心指數下降2.6點至89.3點。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

道富環球市場高級宏觀策略師Marvin Loh稱，雖然本月美國銀行業狀況相對穩定，但全球投資者信心指數為83.5，仍低於中性水平，表明機構投資者仍然保持謹慎。北美地區投資者信心指數略升，但由於投資者持續應對銀行業壓力和聯儲局的緊縮政策，該地區指數最為疲軟。

另一方面，雖然歐洲地區投資者信心指數本月有所下降，但111.2點的水準為近兩年的高位，表明該地區風險承擔水準較高。4月各項資料表明，美國銀行儲戶的壓力將在一定程度上得到控制，不會導致更大範圍的系統性風險。亞洲地區投資者信心指數下降2.6點至89.3點，情緒再次下滑表明，對中國經濟重啟將帶來廣泛益處的樂觀情緒正在消退。