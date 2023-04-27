證監會：下月公布虛擬資產交易平台監管最終指引

香港證監會行政總裁月梁鳳儀表示，證監會已就虛擬資產交易平台營運者的監管建議完成公眾諮詢，收到超過150個回覆，將於5月公布諮詢結果及最終指引，新制度將於2023年6月1日生效。

據諮詢文件，申領牌照的平台，須為客戶資產投保。梁氏指出，證監會正與保險業監管局討論為客戶資產購買保險的成本事宜。

她又提到，視該制度為第三代互聯網(Web3)生態系統的重要基石，並重申證監會支持相關的分布式帳本技術及負責任創新理念。雖然金融業的效率、穩健度和所提供的用戶體驗將得以顯著提升，但同時提醒公眾注意並妥善管理相關風險。

在國際層面，證監會積極推動國際證券事務監察委員會組織(國際證監會組織)及金融穩定理事會的重點工作。梁鳳儀指出，證監會是加密及數碼資產工作分隊以及去中心化金融工作分隊的成員，兩者均隸屬於國際證監會組織理事會轄下的金融科技工作小組。為了減少監管套利，證監會正與全球監管機構合作，以制定監管集中式虛擬資產交易所的基準標準，在主要市場採用。

她續說，香港可在多方面擔當重要角色，包括推動投資以作出更可持續的決策，為投資者提供一致、可資比較且有助決策的企業資訊，以及打擊「漂綠」，故證監會亦積極參與本地、亞太區內及全球性的可持續金融工作。尤其香港聯交所於4月就上市公司的氣候相關企業匯報規定進行諮詢，有助香港緊貼國際可持續發展準則理事會的全球基準的重要一步。