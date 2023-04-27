樓價時光倒流　北角港濤軒兩房價回6年前

二手樓市再現「時光倒流」價成交。北角港濤軒兩房單位，減價115萬元，以1,450萬元沽出，貼近約6年前購入價，帳面僅升值不足4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角港濤軒高層E室，實用面積約661方呎，兩房間隔，望山景，成交價1,435萬元，呎價約21,710元，原業主3個月前叫價1,550萬元，現減價115萬元成交，持貨約6年帳面獲利50萬元，或升值不足4%，扣除使費料平手。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角曼克頓山3座低層A室，實用面積約888方呎，套三房連工人套房間隔，以1,680萬元成交，呎價約18,919元，原業主2017年以1,300萬元購入，持貨約6年帳面獲利約380萬元，物業升值約29%。

●中原歐陽振邦指，長沙灣昇悅居7座中層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，今年2月叫價900萬元，現減至870萬元成交，呎價約16,828元，原業主於2016年8月以659萬元購入，持貨近7年帳面獲利211萬元，單位升值約32%。

●中原黃家全稱，西南西龍浪澄灣7座高層E室，實用面積約561方呎，兩房間隔，望海景，以1,240萬元易手，呎價約22,103元，原業主於2018年4月以1,200萬元購入，持貨約5年帳面獲利40萬元離場。

●利嘉閣甘尚德指，奧運站帝柏海灣5座中層B室，實用面積約671方呎，套三房間隔，望市景，原先叫價約1,400萬元放售，議價後累減約20萬元，以1,380萬元易手，呎價約20,566元，屋苑現時有約73個放盤，入場費980萬元起。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣盈翠半島3A座中層D室，實用面積約767方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，原先叫價約1,368萬元放售，吸引到買家洽購，累減約33萬元，以約1,335萬元成交，呎價約17,405元。

●中原范德輝指，青衣盈翠半島12座中層E室，實用面積約761方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，開價約1,400萬元，放盤不足1星期，議價後以1,368萬元沽出，呎價約17,976元，新買家為外區用家。

●中原郭德信指，荃灣海濱花園8座高層B室，實用面積約665方呎，套三房間隔，叫價約880萬元，獲外區換樓客垂青，議價後以855萬元承接，呎價約12,857元，減幅約3%，荃灣區4月錄約70多宗買賣，按月減少近五成。

●中原黃逸羲表示，荃灣愉景新城4月錄約5宗買賣，平均實用呎價約14,900元，屋苑4座中層B室成交，實用面積約474方呎，兩房間隔，3月放盤叫價770萬元，以749萬元沽出，呎價約15,802元，共減21萬元或約2.7%，新買家為區內分支家庭。

●中原伍耀祖稱，天水圍區4月累錄約24宗居屋買賣，按月48宗大跌一半，其中天頌苑M座低層1室，實用面積約645方呎，現為三房間隔，未補價第二市場叫價430萬元，減價12萬元，以418萬元沽出，呎價約6,481元。

●美聯張國成透露，元朗YOHO Town本月已累錄7宗買賣，包括2座高層B室，實用面積約393方呎，兩房戶設計，新買家為區內上車客，議價後以636萬元購入單位，呎價約16,183元。

●中原劉德興表示，粉嶺瑞柏園4月錄1宗買賣，屋苑1座低層戶，實用面積約721方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,250萬元，議價後連車位以1,000萬元易手，呎價約13,870元，新買家為用家。

●中原周家傑指，火炭駿景園4月暫錄約2宗買賣，屋苑8座高層B室，實用面積約974方呎，套三房間隔，望山景，放盤時開價約1,380萬元，議價後以1,325萬元沽出，呎價約13,604元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山新港城A座高層5室，實用面積約568方呎，三房間隔，望山景，放盤9個月，開價960萬元，獲買家洽購，累減142萬元，以818萬元成交，減幅約14.8%，呎價約14,401元55，原業主持貨約4年帳面獲利40萬元，期內升值約5%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦泰苑4月暫錄約4宗買賣，屋苑M座高層4室，實用面積約521方呎，三房間隔，開價約480萬元，議價後以未補價第二市場價469.8萬元易手，呎價約9,017元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑3座中層B室，實用面積約788方呎，三房間隔，望海景，放盤1年，叫價1,040萬元，累減58萬元，獲買家以982萬元承接，減幅約5.6%，呎價約12,462元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙1座低層單位，實用面積約669方呎，兩房間隔，並連約500方呎花園，望內園景，開價1,080萬元，終減價30萬元，以1,050萬元沽出，呎價15,695元，原業主於2019年10月以1,059萬元購入，帳蝕9萬元離場。

●香港置業傅志煌稱，將軍澳清水灣半島4月暫錄4宗買賣，包括8座中層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，以770萬元放盤約兩星期後，獲區內客接洽，議價後減價約30萬元，以約740萬元成交，呎價約14,203元。

●美聯梁傑表示，將軍澳日出康城緻藍天1座左翼中層B室，實用面積約1,146方呎，四房間隔，開價1,680萬元放盤，獲外區換樓客洽購，終減價40萬元，以1,640萬元易手，呎價約14,310元，新買家原居於九龍東，沽出藍田三房單位後入市上址。

－－－－－－