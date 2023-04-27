港島豪宅新盤料5月登場　大埔一手盤認購熱烈

港島區全新盤亮相，香港仔黃竹坑站第4期公布命名後，發展商透露最快5月推售。至於即將首輪發售的大埔白石角項目最終截收逾1萬張入票，認購反應熱烈。

●香港仔黃竹坑站第4期項目命名為海盈山

項目由兩座住宅大樓組成，分第4A及第4B期發展，共提供800伙。戶型涵蓋一房至四房間隔，另設31伙特色戶，全盤面積由351至2,291方呎。當中，以兩房為主打，佔465伙。

●大埔白石角University Hill截收逾1萬張入票

●啟德天瀧上載招標文件 提供3種付款計劃

其中，選用靈活付款計劃的買家於簽署臨時合約時繳付樓價5%訂金後，其餘95%餘款的支付日期由買家自行決定，成交期最長至發展商通知交樓後14天。而項目預計關鍵日期為明年9月30日。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房戶售950萬元

●西南九龍維港滙II三房呎價約23,778元

●馬頭角瓏碧一房735.2萬元沽