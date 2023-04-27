港島豪宅新盤料5月登場 大埔一手盤認購熱烈
2023年04月27日 22:02
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港島區全新盤亮相，香港仔黃竹坑站第4期公布命名後，發展商透露最快5月推售。至於即將首輪發售的大埔白石角項目最終截收逾1萬張入票，認購反應熱烈。
●香港仔黃竹坑站第4期項目命名為海盈山
新盤登場，嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4期項目，周四(27日)公布命名為海盈山(LA MONTAGNE)。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目分兩期發展，已獲批預售，將率先推出集中兩房及三房的第4A期，示範單位及展銷廳的籌備工作已到最後階段，預計首批會以價單形式推出，定價會參考港島南區的豪宅，包括揚海。該盤短期內上樓書，爭取5月內推售。
項目由兩座住宅大樓組成，分第4A及第4B期發展，共提供800伙。戶型涵蓋一房至四房間隔，另設31伙特色戶，全盤面積由351至2,291方呎。當中，以兩房為主打，佔465伙。
●大埔白石角University Hill截收逾1萬張入票
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill首輪銷售於周四(27日)下午1時截票。發展商表示，經核數後共接獲10,398個購樓意向登記，當中包括74票為代理入票。按周六(29日)以價單形式發售150伙計，超額認購逾68倍。資料顯示，該盤為繼同系的屯門兆康NOVO LAND第2B期後，今年內第2個新盤錄得破萬張收票的紀錄。
●啟德天瀧上載招標文件 提供3種付款計劃
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(27日)上載招標文件至項目官方網站。由文件可見，該盤為買家提供3種付款計劃，包括180天成交現金付款計劃、建築期付款計劃以及靈活付款計劃。
其中，選用靈活付款計劃的買家於簽署臨時合約時繳付樓價5%訂金後，其餘95%餘款的支付日期由買家自行決定，成交期最長至發展商通知交樓後14天。而項目預計關鍵日期為明年9月30日。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房戶售950萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(27日)單日沽出兩伙，共涉1,401.46萬元。其中，E座10樓3室，為實用面積672方呎的三房戶，成交價950.64萬元，呎價約14,146元。
●西南九龍維港滙II三房呎價約23,778元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周四(27日)沽出6座15樓A室，實用面積794方呎，屬三房連多功能房間隔，成交價為1,888萬元，呎價約23,778元。
●馬頭角瓏碧一房735.2萬元沽
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓新盤瓏碧，最新招標售出17樓C室，為實用面積281方呎的一房單位，設開放式廚房，成交價735.2萬元，呎價約26,164元。