證監會擬2050年前實現碳中和　中期目標減50%碳排放

香港證監會周四(27日)公布其成為碳中和機構的承諾，目標在2050年前實現碳中和，與政府於《香港氣候行動藍圖2050》所載的策略一致。此外，證監會將採取多項措施，以達致在2030年將其碳排放總量減少50%的中期目標。

證監會主席雷添良表示，應對氣候變化是一項長遠的工作，需要各方共同行動。證監會除了作出碳中和的承諾外，亦積極制定健全的監管框架，以支持更具綠色和可持續元素的香港和內地金融市場。

證監會最近委聘了一名外部顧問以評估其碳排放足迹，包括識別及計算其範圍1、2、3的排放量，並將依據此基準，針對主要的排放源頭，包括電力、投資及購買的商品和服務，力求在切實可行的範圍內盡量減低碳足迹。

證監會行政總裁梁鳳儀指，致力就本會碳減排工作的狀況，包括邁向氣候目標的進度，定期作出根據氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議的披露。通過提升透明度和問責性，希望證監會作出的碳中和承諾及持續披露，有助向各行各業展示如何為全球應對氣候變化作出貢獻。

證監會正在實施一系列減排措施，當中包括為證監會的投資組合脫碳而與資產管理公司保持溝通，就電力及廢棄物管理與本會辦事處的業主合作，及與供應商一起識別低碳的替代選擇。