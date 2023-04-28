東方日報B2：華工業利潤首季瀉21%

市場估計中國經濟步入全面復甦之際，國家統計局周四公布，今年首3個月全國規模以上工業企業利潤總額按年暴瀉21.4%至1.51萬億元(人民幣•下同)，累計跌幅維持兩成以上，反映情況未見改善，更與近期內地公布的多項重要經濟數據表現背馳。有經濟學家認為，今年首季工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌勢加劇，可見製造業仍處不景氣情況早已有迹可尋，加上全球需求放緩和去庫存化持續，製造業上游行業的經營壓力較大，料有待市場消化庫存後才有望出現改善。

分行業來看，首3個月在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額按年下降，僅10個錄增長；其中，石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額仍跌97.1%，化學纖維製造業也挫70.4%，化學原料和化學製品製造業亦降54.9%；汽車製造業跌24.2%。

國統局工業司統計師孫曉解讀數據時指，雖然3月利潤按年跌幅收窄至19.2%，整體工業企業利潤降幅仍較大，企業虧損面、虧損額仍較高，但上游價格按年回落有利改善下游行業的盈利狀況。他指，下階段應繼續着力擴大市場需求，提振市場信心，改善企業預期，提高產銷銜接水平，促進工業企業利潤加快回升。

近期多項內地經濟數據表現亮麗，由首季國內生產總值(GDP)按年升4.5%，以至3月社會消費品零售總額增速擴至10.6%等，均遠勝預期。唯獨與工業相關的首季工企利潤總額差強人意。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷稱，內地早前公布多項數據表現理想，都是由服務業數據好轉所帶動，但非服務業數據仍然疲弱，又認為現時歐美市場需求下跌和經濟表現參差等因素，令內地部分上游產業包括能源、重金屬及化學原材料經營受到一定壓力。他又指去庫存周期未完結前提下，內地製造業經營或續受拖累。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈稱，市場對美國經濟將於下半年步入衰退、聯儲局將減息、歐洲市場需求淡靜等已有共識，內地部分對出口表現敏感的工業行業下行，亦屬意料之內，更指不排除內地3月出口數據表現亮麗或只是一次性因素，後續表現仍需觀察。儘管如此，她認為若內地經濟復甦直到今年第四季持穩態勢不變，將可抵銷部分出口不景氣帶來的負面影響。

內地經濟陰霾未全面掃清之際，外憂因素似乎正在疊加。有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創始人達利奧(Ray Dalio)警告，中美兩國正處於「戰爭邊緣」，情況恐隨着美國明年步入總統大選而惡化。他指，雖然戰爭並非無可避免，但許多紅線將被推向邊緣，包括晶片問題。

另邊廂，亦有外媒報道指，德國正考慮限制向中國出口用於製造半導體的化學品。報道指，此舉可能會影響到如默克(Merck)、巴斯夫(Basf)在內的德國企業。報道又指，上述限制是德國總理紹爾茨（Olaf Scholz）政府正在討論的一系列措施之一，目的是要切斷中國獲得生產先進半導體所需產品和服務渠道。